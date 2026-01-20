Везенков изведе Олимпиакос до победа над Макаби Тел Авив в Евролигата по баскетбол

Кадър Youtube

Българският национал Александър Везенков изигра пореден силен мач в Евролигата и бе най-полезен за тима на Олимпиакос при победата със 100:93 (27:24, 31:10, 18:28, 24:31) над Макаби Тел Авив в мач от 23-тия кръг на редовния сезон в турнира.

Крилото приключи с 28 точки, шест борби, една асистенция и само една грешка за коефициент на полезно действие от 32, посочва БТА. Везенков вкара 10 от 14-те си стрелби от игра, в това число и шест пъти от осем опита от зоната за три точки. Това бе негов пети пореден мач с поне 24 точки в Евролигата и единадесети пореден мач с двуцифрен точков актив в турнира.

Срещата в Двореца на мира и приятелството в Пирея до голяма степен бе решена още през първото полувреме. След равностойна първа четвърт с няколко смени на водачеството в резултата, която приключи при 27:24 за Олимпиакос, във втората част шампионите на Гърция бяха пълновластни господари на терена и се наложиха с 31:10, за да поведат с 58:34 след 20 минути игра.

Макаби отговори със серия от 16:2 точки в средата на третата четвърт и така създаде някаква интрига за последната част от двубоя. До обрат обаче така и не се стигна, а разликата от седем точки в края се дължеше най-вече на серия от 8:0 в полза на израелския тим в заключителните 18 секунди на мача.

Освен Везенков, силен мач за победителите направи и Никола Милутинов. Сръбският център завърши с 13 точки и 9 борби, но напусна игра с аркада няколко минути преди края.

За Макаби Роман Соркин бе най-резултатен с 21 точки, а с 15 прибави Джеф Даунтин.

В класирането Олимпиакос излезе временно на четвъртото място с 14 успеха и 8 поражения. Макаби е на 14-о място с 9 победи и 14 загуби.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!