Всички полети на “България Еър” от/до Тел Авив се анулират до 9 март

Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети на авиокомпания “България Еър” до/от Тел Авив са анулирани до 9 март 2026 г. включително.



Пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си (full refund) или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет, съобщиха от "България Еър".



