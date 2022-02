Японският посланик в Киев остана под бомбите и извади меч: Самураят трябва да защитава страната, в която се намира!

Кадър Туитър Фотошума

Японският посланик в Украйна остана в Киев.

По негово изрично желание му е бил доставен от Токио семейна реликва - самурайският меч на прадядо му и "шибоу киджи"(традиционен некролог).

Облечен в тези старинни доспехи, японският посланик в Киев е казал само едно изречение: "Самураят трябва да защитава страната, в която се намира!"

Така постъпват достойните!"

"The Japanese ambassador to Ukraine stayed in Kiev, he was delivered from Tokyo his great-grandfather's samurai sword and traditional armor.

Dressed in them, he declared that the samurai must protect the country in which he is!

Glory to Japan! Glory to Ukraine!"#Ukraine pic.twitter.com/DSKwzZuFBK