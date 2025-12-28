Жена самокатастрофира на пътя Димитровград - Хасково

Снимка: Булфото

Водачка на лек автомобил Пежо самокатастрофира по пътя между Димитровград и Хасково, малко преди пътната връзка с магистрала “Марица”.

Инцидентът стана около 14 часа малко след изхода на Димитровград посока Хасково.

Вероятно жената е гледала в телефона си докато шофира, разсеяла се е и така се е стигнало до удара в мантинелата, пише xnews.bg.

Водачката не е пострадала и не е употребила алкохол.

Движението беше временно затруднено, образува се колона от автомобили. На място бяха екипи на пожарната и полицията.

