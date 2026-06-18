Жена зад волана е с травма на гръдния кош, след като камион блъсна колата й
Снимка Булфото
Вчера сутринта в гр. Провадия 34-годишен мъж, управляващ тежкотоварно превозно средство, навлязъл частично в лентата за насрещно движение и ударил странично движещ се автомобил. Пострадала е 66-годишна жена – водач на автомобила. Същата е с контузия на гръдния кош и е освободена за домашно лечение.
Също вчера сутринта в гр. Провадия 34-годишен мъж, управляващ тежкотоварно превозно средство, навлязъл частично в лентата за насрещно движение и ударил странично движещ се автомобил. Пострадала е 66-годишна жена – водач на автомобила. Същата е с контузия на гръдния кош и е освободена за домашно лечение, съобщиха от варненската полиция.
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