Животът на три зодии се подрежда отлично след седмицата 19 - 25 януари

След седмицата 19 - 25 януари 2026 г. животът значително се подобрява за три зодии. Слънцето в Козирог насърчава действие и напредък, но не можем да живеем постоянно в този режим.

С влизането на сезона на Водолей в понеделник, 19 януари, очаквайте облекчение. Време е да се отпуснете, да намалите напрежението и да останете отворени към нови възможности.

Това не е период за интензивност или емоционална драма. Във вторник, 20 януари, Меркурий се присъединява към Слънцето във Водолей, което ни кара да мислим нестандартно, да изразяваме индивидуалността си и да търсим нови начини за постигане на целите.

В петък, 23 януари, Марс също влиза в този въздушен знак. Този транзит е непредсказуем, затова очаквайте неочакваното, предупреждават от България он ер.

Марс образува съвпад с Плутон веднага след влизането си във Водолей, като аспектът става точен на 27 януари.

Това е агресивен и взривоопасен период, но не задължително лош. Той означава край на старото и начало на новото. Чувстваме амбиция и готовност за големи промени, пише Your Tango.

РАК

Най-големият проблем тази седмица за вас е свързан с пари или натрупани сметки. Ако имате общи финансови ресурси с някого, това може да е причината за напрежение.

Влизането на Меркурий във Водолей увеличава разговорите за финанси, което може да ви насочи към проблема. Важно е да гледате на ситуацията обективно, а не емоционално.

За да облекчите ситуацията, говорете открито с другите, особено когато става въпрос за пари.

В постпразничния период е нужно да бъдете практични и да вземете мерки за подобряване на финансите – спестяване и бюджетиране.

Макар да не е приятно, резултатът ще си струва. Помислете да потърсите съвет от доверени хора или специалисти. Също така се погрижете за себе си.

ЛЪВ

Тази седмица възникват напрежения в отношенията по време на съвпада Марс - Плутон. Ако не е с романтичен партньор, то може да е с човек, с когото работите ежедневно, например колега.

Напрежението може да се прояви като борба за власт или конфликт между лична свобода и общуване.

Важно е да не говорите от его. Целта е да решите проблема, а не да го усложните. Подходете директно, без заобикалки, и избягвайте манипулации.

Честната и открита комуникация ще помогне.

ТЕЛЕЦ

Водолейската енергия през новата седмица ви кара да се интересувате как ви възприемат другите.

Обърнете внимание на комуникацията, особено в работата. Може да ви тревожи мнението на началници или колеги.

С влизането на Марс във Водолей на 23 януари се разпалва амбицията ви. Тя е добра, но работи по-добре, ако включвате и другите.

Ако сте в екип, може да искате да изпъкнете, но е важно да сътрудничите, а не да действате само за своя полза.

Придържайте се към плановете и не експериментирайте без достатъчно информация. Проверете фактите, преди да предприемете нещо ново.

