За първи път от 5 години България купи 348 килограма злато

България е осъществила първите си покупки на злато от точно пет години и половина, сочи справка на Darik Business Review.

За последно това се случва през февруари 2020 г., когато са придобити 0.348 тона от суровината.

Последните данни на Световния съвет по златото показват, че България е купила 2.1 тона през август, на фона на рекордните цени при суровината в момента.

С колко злато разполагаме?

По последни данни България заема 54-а позиция сред най-големите притежатели на злато в света (взимат се предвид само държавите с резерви от 42.9 тона, оценени на 8.7 млрд. лв.)

Днес златото формира 9.5% от всички резерви на Българска народна банка.

Пред нас е Финландия с 43.8 тона, както и Сърбия с 51.3 тона.

Общо 40 държави по света притежават по над 100 тона от ценния метал, а седем от тях – по повече от 1 000 тона (САЩ, Германия, Италия, Франция, Русия, Китай и Швейцария).

Сред тези страни прави впечатление Румъния, която е със 103.6 тона.

България е купила повече злато през месеца дори от Китай, която добави 1.9 тона към златните си резерви. Страната ни заема второ място през август, като повече злато е придобила единствено Казахстан (7.7 тона).

Над 1 тон от суровината са добавили още четири държави – Турция и Узбекистан (по 1.9 тона), Чехия (1.7 тона) и Гана (1.6 тона). Продажби са осъществени от Русия (-3.1 тона), Индонезия (-1.8 тона) и Монголия (-0.1 тона).

Кои държави купиха най-много злато за януари-август?

Общо пет централни банки по света са придобили повече от 10 тона злато от началото на 2025 г. Начело по този показател е Полша с 67.1 тона, следвани от Казахстан (32.4 тона) и Китай (22.7 тона).

В топ 5 са още Турция и Чехия, добавили 21.4 и 14.1 тона от ценния метал.

Само с покупките си през август България се нарежда на 12-а позиция сред най-големите купувачи в света.

Пред нас са Камбоджа (8 т), Гана (5.5 т), Катар (4.4 т), Индия (3.8 т), Сингапур (3.2 т) и Киргистан (2.2 т).

