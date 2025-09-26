За три дни 81-годишна жена даде над 25 хиляди лева и злато на непознати, за да "съдейства" на полицията

Пиксабей

Възрастна жена от Стара Загора е поредната жертва на ало измамници, съобщиха от полицията в областния град.

81-годишната жена сигнализирала полицията, че от 18 до 25 септември е била въведена в заблуждение по схемата "Съдействие на полицията".

По данни на потърпевшата в градска градинка, в близост до жилищен блок на 19, 21 и 24 септември е предала общо сумата от 25 400 лева и златни накити на различни непознати за нея лица.

Задържан е 28-годишен мъж, който на 24-ти, взел от жената сумата от 11 000 лева. Образувано е досъдебно производство по чл. 209, ал.1 от НК. Работата по случая продължава.

Бъдете бдителни и не се поддавайте на телефонни измами! Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог

МВР препоръчва: Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.;

Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона;

В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.

