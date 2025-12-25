Задържаха заподозрени за стрелбата в родно казино

Снимка Булфото

"Петел" следи какво се случва след инцидента в казино на Бъдни вечер.

Полицията задържа няколко души във връзка със стрелбата в игрална зала в град Хаджидимово. Това съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в Благоевград старши комисар Даниел Димитров, цитиран от БТА.

"Задържаните са повече от едно лице", заяви Даниел Димитров. Към момента органите на реда изясняват съпричастността на всеки от тях към извършеното деяние.

Сигналът за произшествието е подаден около 4:12 часа тази нощ от Спешния център в Гоце Делчев. Установено е, че около 4:00 часа в казиното са влезли двама мъже, въоръжени с ловни пушки. Те са произвели изстрели във въздуха, при което от разпръсналите се сачми са пострадали двама клиенти в областта на главите.

Единият от ранените е хоспитализиран в болницата в Гоце Делчев, а другият е транспортиран за лечение в София. Според медиците към момента няма опасност за живота им. Директорът на полицията подчерта, че при инцидента няма установени липси на пари или ценности от обекта.

По случая работят екипи на Районното управление в Гоце Делчев и Областната дирекция на МВР – Благоевград. Разследването се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград, като вече е образувано досъдебно производство.

