Пиксабей

"Зареждането на банкоматите с евро ще стане в нощта на 1 януари. На сутринта всеки ще може да изтегли евро банкноти", увери в интервю за "Преди всички" Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас и член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Той припомни и призива на банковите институции - "Всеки, който разполага с големи количества български левове в кеш, да ги внесе безплатно по своята сметка и в новогодишната нощ те автоматично и безплатно ще бъдат конвертирани в евро по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро".

"Виждаме все още едно по-плахо, но очаквам в последните 50 и няколко дена да се засили този процес във всички банкови салони хората да внесат своите средства, защото това е безплатно при повечето банки, за да може на 1 януари 2026 година автоматично, безплатно по фиксинга, който е обявен, без никакво участие на самия потребител, банките да обменят левовете на гражданите в евро". Това заяви пред БНР банкерът и финансист Никола Бакалов:

Пиксабей

"Това е единственият начин да стане без никакви усилия. След 1 януари пак е безплатно и пак е фиксинг, но очакванията ни са, че в първите дни след Нова година ще има доста хора, които типично в последния момент ще се сетят, че трябва и това да свършат и може да се повлияят струпвания, за които ние по всякакъв начин се опитваме да предупредим рано хората, за да не се случва това нещо".

"Няма необходимост да се сменят левове в евро сега. Все още официалната валута в България е българският лев и хората могат да се разплащат до 31 декември спокойно с български лев", добави още в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" финансистът.

