Защо да внимаваме със сладките изкушения през зимата?
Студеното време и намалената слънчева светлина естествено засилват апетита ни към високоенергийни и захарни изделия.
Макар захарта да осигурява моментален комфорт, нейната прекомерна употреба крие рискове за имунната система и стабилността на енергийните нива, пише Пулс.
Поддържането на баланс е от ключово значение за запазване на здравето и добрия тонус през целия зимен период.
Захарта дава краткотраен прилив на енергия
Захарта осигурява бърз прилив на енергия, но той е краткотраен. Често усещаме първоначален прилив на бодрост, след което идва рязък спад с умора, сънливост и желание за още сладко.
Този цикъл може да ни направи раздразнителни и да наруши дневния ритъм на активност. Когато внимаваме с количеството захар, започваме да усещаме по-равномерна енергия през деня.
Внимание към имунната система
Контролът върху консумацията на захар е ключов за силен имунитет през зимата. Прекаляването със сладкото парализира защитната функция на левкоцитите срещу вируси.
Като намалим сладките изкушения, даваме шанс на организма си да прекара сезона в добро здраве, с повече енергия и без постоянни настинки.
Внимание към настроението
Захарта влияе на настроението. Когато приемаме сладки храни, получаваме краткотраен прилив на удоволствие и комфорт, но след него често идва спадът.
Раздразнителност, умора и желание за още сладко. Внимателното отношение към захарта ни помага да поддържаме по-добро настроение.
