Застреляха сина на либийския диктатор Муамар Кадафи

Убиха наследника на либийски диктатор.

Сейф ал-Ислам Кадафи, син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи, е бил убит при нападение в дома си в град Зинтан, в северозападна Либия. Това съобщи ръководителят на политическия му екип. Той е бил на 53 години.



Според съветника му Абдула Отман четирима маскирани нападатели са нахлули в резиденцията му, деактивирали са охранителните камери и са го застреляли при нападение, определено като „коварно и страхливо“.



Либийската главна прокуратура потвърди, че смъртта е настъпила вследствие на огнестрелни рани и обяви, че е започнало пълно наказателно разследване. Няма незабавна реакция от Международния наказателен съд, който от години настояваше за ареста на Кадафи по обвинения в престъпления срещу човечеството, пише moreto.net.



Роден на 25 юни 1972 г. в Триполи, Сейф ал-Ислам Кадафи дълго време бе смятан за вероятен наследник на баща си, управлявал Либия от 1969 г. до свалянето и смъртта си по време на Arab Spring (Арабската пролет) през 2011 г.



Образован в чужбина и владеещ свободно английски език, той учи в Лондонското училище по икономика и в началото беше възприеман като по-умерено и реформаторско лице на режима. Този образ обаче се промени през февруари 2011 г., когато в телевизионно обръщение предупреди за гражданска война и хаос, ако протестите срещу режима продължат, като така публично подкрепи действията на властта срещу демонстрантите.



През юни същата година Международният наказателен съд издаде заповед за ареста му по обвинения в престъпления срещу човечеството. След падането на Триполи той се укрива няколко месеца, преди да бъде заловен през ноември 2011 г. от милиция в Зинтан.



Сейф ал-Ислам остава в плен до 2017 г., когато е освободен след спорен закон за амнистия, приет от либийския парламент. През 2021 г. той отново се появи на политическата сцена, като се регистрира за участие в президентските избори в страната, които впоследствие бяха отложени за неопределено време заради политическата криза.



По данни на негови близки съратници в последните месеци той е работил върху предложение за национално помирение и е планирал постепенно завръщане в политическия живот на Либия.



Екипът му призова либийските власти, Организацията на обединените нации и международните правозащитни организации да започнат независимо и прозрачно разследване, което да установи извършителите на нападението.

