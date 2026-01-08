Затвориха пътя Варна - Добрич за тежкотоварни автомобили

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна"

ОПУ съобщава, че временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили /над 12 тона/ по пътя Варна – Добрич. Причината е влошената пътна обстановка в района на Баир Баши, община Аксаково, където има аварирали превозни средства, в това число и такива, които все още се движат с летни гуми.



Повече от 30 са вече специализираните автомобили, които почистват и обработват пътищата на територията на област Варна, съобщи директорът на ОПУ Георги Стратиев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!