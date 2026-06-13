Зеленски обяви по-високи заплати и нови договори за военните

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Украйна ще увеличи заплатите на военнослужещите, ще въведе нови договори за служба и ще разшири набирането на чуждестранни доброволци, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и Ройтерс.

По думите му минималното възнаграждение за военнослужещи в тилови части ще бъде 30 000 гривни месечно, а пехотинците на фронта ще получават средно около 300 000 гривни, пише novini.bg.

Зеленски заяви още, че армейските бригади ще разполагат с повече самостоятелност при обучението на новобранци и управлението на средствата. Предвиждат се и нови договори за военна служба със срок от 10, 14 или 24 месеца.

Украинският президент подчерта, че страната разполага с необходимите средства за увеличението на възнагражденията и обяви повече възможности за привличане на чуждестранни доброволци в армията.

Редактор "Екип на Петел",

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