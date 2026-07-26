Зеленски си отдъхна след думите на героя на Украйна

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Украинският президент Владимир Зеленски със сигурност си е отдъхнал, след като един от големите му съперници при евентуални избори сам се оттегли от надпреварата. Боксьорът Олександър Усик обяви голямата новина в изявление за канала в „You Tubе“ на футболния клуб Полесие (Житомир), пише Блиц.

„Ако имах такова намерение, за мен щяха да гласуват много хора. За момента не планирам да се кандидатирам за президент на Украйна“, заяви бившият абсолютен световен шампион за професионалисти.

Изявлението на 39-годишния боец идва в момент, в който в родината му излязоха резултатите от проучване за нагласите на избирателите, ако в момента имаше президентски избори. Те показват, че 5,9% от анкетираните са готови да гласуват за Усик, а от всички гласоподаватели, които вече са направили своя избор, той ще получи 6,9%.

Самият Зеленски води в анкетата, съответно с 22,3% от първия показател и 26,1% от втория. Втори по популярност е Валерий Залужни – 14,9% и 17,4%. На трето място е Михайло Федоров – 13,4% и 15,7%. Олександър Усик реално е пети. Точно преди него е Кирило Буданов – 7,2% и 8,5%. Бившият президент Петро Порошенко е шести – 4,6% и 5,4%.

Редактор "Екип на Петел",

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