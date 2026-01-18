Земетресение с магнитуд 7 разтърси североизточната част на Сицилия

Снимка: Пиксабей

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия, съобщиха властите. Засега няма съобщения за щети. Трусът с магнитуд 4 е бил с епицентър на 2 км от Милителло Росмарино в североизточната провинция Месина, предава bTV.

Това сочат данните на Националния институт по геофизика и вулканология (INGV). Земетресението е настъпило в 14:54 ч. местно време и е било с дълбочина 8 км.

Според данните на Европейския сеизмологичен център е имало още няколко по-леки вторични труса.

Вестник Il Mattino съобщи, че земетресението е било усетено в цялата област Месина, но не са били докладвани щети.

Градът с около 1200 жители се намира северно от парка Неброди, най-голямата защитена зона в Сицилия.

Трусът е често явление в североизточната част на Сицилия, като на 17 януари в Пираино, на изток, е било регистрирано земетресение с магнитуд 2,5.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!