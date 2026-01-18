Земетресение с магнитуд 7 разтърси североизточната част на Сицилия
Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия, съобщиха властите. Засега няма съобщения за щети. Трусът с магнитуд 4 е бил с епицентър на 2 км от Милителло Росмарино в североизточната провинция Месина, предава bTV.
Това сочат данните на Националния институт по геофизика и вулканология (INGV). Земетресението е настъпило в 14:54 ч. местно време и е било с дълбочина 8 км.
Според данните на Европейския сеизмологичен център е имало още няколко по-леки вторични труса.
Вестник Il Mattino съобщи, че земетресението е било усетено в цялата област Месина, но не са били докладвани щети.
Градът с около 1200 жители се намира северно от парка Неброди, най-голямата защитена зона в Сицилия.
Трусът е често явление в североизточната част на Сицилия, като на 17 януари в Пираино, на изток, е било регистрирано земетресение с магнитуд 2,5.
