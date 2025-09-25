Зрителите бесни на Горан Брегович в Арена 8888: Върнете ни парите

Булфото

Журналистът Антон Стефанов разказа за провал на концерта на Горан Брегович в София:

"Пълна катастрофа на концерта на Горан Брегович! Публиката е бясна! Освирка го! Вместо в 20 часа Брегович и бенда му излязоха на сцената в Арена 8888 в 22.30! Преди това близо два часа зрителите трябваше да гледат шоуто на Се ла ви и то по принуда! Включително и треторазрядно модно ревю! "Върнете ни парите!" - крещяха разярените зрители! Част от публиката не издържа и си тръгна! Всичко изглежда жалко! Идва ти да се гръмнеш!"

