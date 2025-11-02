„Ангели на пътя“ с протести в цялата страна днес

снимка: Булфото

Днес сдружението „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“.

Протестът, който се организира в социалните мрежи, започва в 12:00 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната.

Акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България, допълва БГНЕС. 23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17 срещу 18 октомври на пътя Златица - Челопеч.

От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!