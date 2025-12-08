„(НЕ) Сам вкъщи 2“ търси нови домове за питомците от приюта в Каменар

Снимка: Община Варна

За втора поредна година в Общинския приют за безстопанствени кучета се организира коледната инициатива „(НЕ) Сам вкъщи“, посветена на всички четириноги обитатели на ОПБК – Каменар. Доброволците към Общински приют за безстопанствени кучета и „Ротаракт клуб Варна" отново обединяват усилия, за да подарят топлина, внимание и надежда на кучетата, които все още очакват своето семейство. Както и миналата година, събитието се организира в навечерието на едни от най-светлите празници в нашия календар и ще се проведе на 13 декември (събота) от 10:30 ч., съобщават от общината.

Поканата е отправена към всички любители на четириногите приятели, както и на добрите дела. По време на събитието ще можете да разходите кучета от приюта и да им подарите своето време, внимание и грижа, както и да се снимате в специално подготвен коледен кът с косматите приятели от приюта. Посетителите могат да носят храна, играчки и одеяла за обитателите на центъра. От доброволците и служителите на приюта можете да научите повече за осиновяването и за това как можете да станете приемен стопанин.

Организаторите, чийто призив е „Осинови си щастие“, са се погрижили за коледното настроение и топлите усмивки по време на „(НЕ) Сам вкъщи 2“ – една чудесна възможност да направите добро дело и да станете част от история, която може да завърши с нов дом и много любов.

В момента ОПБК – Каменар се обитава от близо 120 безстопанствени кучета и всички те са подходящи за осиновяване. Някои от тях са прекарали повече от година в приюта, други са на не повече от 5-6 месеца и въпреки че там за тях се полагат ежедневни грижи, те имат нужда от любящи стопани и спокоен живот извън клетка.

