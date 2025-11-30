„Революционно“: Германия връща на Полша артефакти, откраднати от нацистите

Снимка Пиксабей

Германия ще върне на Полша ценни артефакти, откраднати по време на Втората световна война, съобщиха местни медии.

На срещата на 1 декември за обсъждане на полско-германското сътрудничество ще бъде обсъдено „историческото връщане на културни ценности, откраднати по време на Втората световна война“, съобщи Нова ТВ.

Полската страна описва връщането като „революционно“.

Сред артефактите се споменава и скулптура на глава на светец, открадната от замъка Малборк, кралска резиденция в Северна Полша.

Сред тях са и документи от Тевтонския орден – католическо братство на кръстоносци, действало през Средновековието.

Варшава иска връщането на архивите на Тевтонския орден от 1948 г.

По време на Втората световна война безброй полски артефакти, включително исторически архиви и произведения на изкуството, са били ограбени от Нацистка Германия.

Въпросът отдавна е причина за напрежение между двете страни.

Консервативно-националистически полски политици, включително президентът Карол Навроцки, поискаха репарации от Германия.

В срещата в Берлин на 1 декември ще участват полският министър-председател Доналд Туск, германският канцлер Фридрих Мерц, както и полските министри на външните работи и отбраната, според канцеларията на федералния канцлер.

Планорано е лидерите да обсъдят въпроси, свързани със сигурността, включително войната в Украйна, и сътрудничеството между правителствата им.

