„Активни потребители”: Само у нас има „имитиращ продукт”, в ЕС е забранено

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

В България за половин година са изкосумирани не 6000 тона фалшиво сирене, както се твърди официално, а много повече, може и да са 20 000 тона. Това заяви по Нова нюз д-р Сергей Иванов от организацията „Активни потребители”.

Само у нас има понятие „имитиращ продукт”, в ЕС това фалшиво сирене е забранено, подчерта той. Според Иванов то вече не се предлага в магазините, но никой не знае какво яде в ресторанта или пък с какво хранят децата в училище.

Представителят на „Активни потребители” подчерта също, че изискваното по закон указване на имитиращите продукти вече не се прилага в магазините. Тези продукти са най-опасни за сърдечно-съдовата система и хората с такъв тип заболявания. Д-р Сергей Иванов заяви, че не е редно да се консумира фалшиво сирене, само защото е по-евтино.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!