„All I Want for Christmas Is You“ на Марая Кери с нов рекорд

Коледният хит "All I Want for Christmas Is You" на певицата Марая Кери, издаден преди 24 години, се радва на популярност и до ден-днешен и дори е поставил нов рекорд - за еднодневен стрийминг в платформата Спотифай, предаде Асошиейтед прес. По данни на Чарт дейта хитовото парче от 1994 г. е стриймвано 10,8 милиона пъти в деня преди Коледа, съобщава bulnews.bg.

С постижението песента "All I Want for Christmas Is You" на Марая Кери подобрява досегашния еднодневен рекорд от 10,4 милиона стриймвания, поставен от парчето "SAD!" на рапъра Екс Екс Екс Тентасион ден след смъртта му през юни. Марая Кери определи рекорда като „удивителен подарък за Коледа“ в публикация в Instagram.

Всяка минута очаквай новина в PETEL.BG!

ТИ, РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно! Публикувай директно всичко в групата

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg 24 часа в денонощието!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html