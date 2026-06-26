„Ангели на пътя“ излизат на протест в големите градове
Кадър bTV
Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение „Ангели на пътя“ тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота.
Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 ч., предава bTV.
Организаторите посочват, че се събират в памет на ВСИЧКИ загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби.
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