„Ангели на пътя“ излизат на протест в големите градове

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Протест срещу пътния травматизъм организира сдружение „Ангели на пътя“ тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота.

Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 ч., предава bTV.

Организаторите посочват, че се събират в памет на ВСИЧКИ загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи, ще пуснат балони и бели гълъби.

Редактор "Екип на Петел",

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