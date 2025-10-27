„Аждер“ на Васил Попов съживява легендите за змейове и техните любими

След успеха на „Мамник“ и „Лехуса“ гласът на Владо Пенев отново разкрива тайните на тракийските светилища и странджанските дълбини.

Легендите за змейове и техните любими оживяват с непозната сила и красота в най-новия фентъзи хорър на Васил Попов* – „ Аждер “. След огромния успех на „Мамник“ и само месеци след излизането на продължението – „Лехуса“, талантливият автор превръща поредицата в трилогия. По традиция „Аждер“ излиза първо в аудио формат, а историята отново завладява слушателите благодарение на гласа и виртуозния прочит на актьора Владо Пенев. Заглавието е достъпно от 23 октомври във водещата платформа за аудио и е-книги Storytel.

Освен с аждера – едно от наименованията на змея в легендите, новата история пуска на свобода още познати и непознати мрачни и опасни същества от други светове. Срещу тях отново се изправят познатите герои – граничните полицаи Божана Горнева и колегата ѝ Митко, рамо до рамо с мистичния Бранимир и неговите специални сили. В третата част на трилогията слушателите ще се запознаят и със сина на Божана – малкия витек Явор.

„По време на проучванията ми за аждера осъзнах колко малко всъщност знаем за тези създания от родния ни фолклор. И, както се случи и при „Мамник" и „Лехуса", изпитах огромна необходимост да разкажа на хората за тях. Освен това нямах търпение да чуя как Владо Пенев озвучава един аждер!", споделя Васил Попов преди премиерата.

„Много се радвам, че отново работя с този млад и талантлив автор и мога да допринеса той да стигне до широката публика. В новата част на трилогията Васил не изневерява на стила си – отново историята е много напрегната, ужасяваща, с криминални елементи. Но разбира се има и изненади. В „Мамник" чудовището беше свързано с една народна песен, докато в „Аждер" разплитането на мистерията се случва през поезия. А това лично за мен беше много магично, лирично-чудовищно творческо предизвикателство.“, споделя актьорът Владо Пенев, чийто прочит има решаващ принос за успеха на трилогията.

Новата история пламва насред небивало горещо лято. Пожари бушуват и в Странджа. В село Усое има проблеми и с водата, язовирът пресъхва и от дъното му започват да изплуват останките от потопената църква „Света Марина“, потопеното село „Караеврен“ и някогашния тракийски асклепион. Заедно с останките от селото изплуват и тайни от миналото и историята на тракийските бежанци. А Божана и Митко отново са там, за да разследват мистериозно убийство. До какви разкрития ще ги доведе този път приключението им и коя ще се окаже любимата на змея в „Аждер“, ще разберат слушателите след 9 октомври.

„Първите две части на трилогията – „ Мамник “ и „ Лехуса “, са сред най-слушаните заглавия у нас. Още от излизането си през 2021 г. „Мамник“ неизменно е в топ 10 всяка година. След премиерата през април, „Лехуса“ също предизвика фурор и дълго време беше номер 1 в платформата. Нямаме съмнение, че сега „Аждер“ ще спечели отново сърцата и умовете на феновете“, споделя Лиза Василева, мениджър на Storytel за България. „Успехът на Васил Попов е доказателство, че българската публика търси и разпознава добре разказаните, интригуващи и вълнуващи истории. Тя е отворена към нови преживявания и може да оцени таланта на следващото поколение български автори. А нашата роля като откриватели и издатели е да направим тази среща възможна“, допълва тя.

Успехът на Васил Попов започва с „Мамник“, който печели първия у нас конкурс за аудиосериал на Storytel и веднага се превръща в абсолютен хит сред любителите на мрачния жанр. В нея авторът комбинира майсторски елементите на хорър, трилър и фентъзи с българския фолклор, като „съживява“ демонични създания от легендите. Затова авторът често е наричан „българския Стивън Кинг“. След фурора на аудиосериала „Мамник“, той вече е издаден и като роман, а в близките месеци предстои и премиерата на едноименния телевизионен сериал. Продължението „Лехуса“ излиза в аудио формат отново с гласа на актьора Владо Пенев през април 2025 г. и се превръща в една от най-успешните литературни премиери у нас.

*За Васил Попов

Васил Попов е роден е през 1990 година в София. Завършва „Екология“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а след това работи като фотограф и автор за телевизионния канал „Нешънъл Джиографик“. През 2020 г. пише поредицата „Вълчи разкази“, малко след това печели първия конкурс за български аудиосериал Storytel Studio с „Мамник“ – фентъзи хорър с мотиви, взети от българската етнография и история. През 2023 г. в платформата излиза и следващият му аудиосериал – „Пермафрост“, който звучи с гласа на актьора Александър Сано. През 2025 г. историята за зловещия мамник вече е трилогия с продълженията „Лехуса“ и „Аждер“, които по традиция излизат първо в аудио формат в Storytel.

Повече за Storytel Group

Ние сме компания, посветена на изкуството на разказването на истории. Водени от своята цел – „Да бъдем лидер в бъдещето на разказването, като движим света чрез истории“ – Storytel Group вдъхновява и забавлява хората по цял свят, съчетавайки иновации с традиции. Ние вдъхваме живот на историите в различни формати, за да могат всички да ги откриват. По всяко време. Навсякъде.

Storytel Group развива дейността си в две основни направления: стрийминг и издателска дейност. Нашата стрийминг услуга е една от най-големите платформи за аудиокниги и електронни книги, предлагаща над 1,6 милиона заглавия на повече от 40 езика на повече от 2,5 милиона абонати. Чрез нашето издателско звено предлагаме висококачествени истории от утвърдени автори в различни жанрове чрез реномирани издателства като Bokfabriken, Gummerus, Lind & Co, Norstedts Publishing Group, People’s и Storyside. Централата на компанията се намира в Стокхолм, Швеция.

* публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!