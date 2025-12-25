„Българската Коледа“ е под патронажа на президента Румен Радев и съпругата му Десислава Радева

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Тази вечер се провежда тържествения благотворителен концерт „Българската Коледа“. Той е под патронажа на президента на Република България, господин Румен Радев и неговата съпруга, госпожа Десислава Радева.

Концертът е в народния театър „Иван Вазов“. Излъчва се на живо по Нова ТВ, Българското национално радио, БНТ 1 и БНТ 4.

„Българската Коледа“ се провежда за 23-а година подред.

През изминалата година са набрани 3 750 000 лв. С тях бяха подпомогнати 500 деца и беше закупена високотехнологична апаратура за прецизна диагностика и лечение.

Президентската институция с помощта на водещи специалисти в областта на детското здраве и представители на неправителствени и пациентски организации, гарантират най-високи експертиза при определянето на нуждите и разпределението на средствата.

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл ще бъдат актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

