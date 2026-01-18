„Български пощи“ са обменили 63 млн. лева за 14 дни

Снимка: Булфото, архив

„Български пощи“ се справят безупречно до момента с обмяната на левове в евро за хората в по-отдалечени места без банкови клонове. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов в предаването „Защо“ по bTV тази вечер.

Той уведоми, че охраната на пощите е подсилена и тя ще остане такава до изтичането на първите шест месеца за безплатна обмяна на левовете в евро.

„Естествено има проблеми, които възникват в ежедневната работа. Няма такъв мащабен проект като преминаването от левове в евро, който да мине тотално без проблеми, но за всеки проблем реагираме веднага,“ обясни той.

По данните на министъра в оставка „Български пощи“ са обменили за 14 дни 63 млн. лева, посочва БТА. Заявките само за следващите седмици са за 47 млн. лева.

„Тоест градира нагоре интересът към обмяната на спестяванията“, добави той предвид изтичането на срока за двойно обращение в края на януари. Обмяната се осъществява на 2330 места.

„През тази седмица, предвид завишения интерес Министерския съвет реши да отпусне още 25 млн. евро оборотни средства. С тях пощите си купуват евро от обслужващата ги банка и ги разпръскват чрез инкасо автомобилите по всички 2330 места“.

Гроздан Караджов увери, че процесът протича гладко. Той добави, че спрямо другите държави, осъществили преход към еврото досега, България се справя най-добре.

