„Български пощи“ ще получават пълна компенсация за универсалната пощенска услуга

Снимка: Булфото

„Български пощи“ ЕАД ще получава пълна компенсация за разходите по предоставянето на универсалната пощенска услуга, след като днес правителството в оставка актуализира Методиката за изчисляване на нетните разходи за тази дейност, съгласно публикуваните решения от днешното заседание на сайта на Министерски съвет.

С направените промени се създава възможност дружеството да бъде компенсирано в пълен размер за разходите, които прави при изпълнението на универсалната пощенска услуга.

От пресслужбата подчертават, че държавата гарантира правото на всеки гражданин, независимо от социален статус, покупателна способност или местоживеене, да има равен достъп до основен пакет пощенски услуги с определено качество и на достъпна цена.

Поради обществения характер на универсалната пощенска услуга, нейното предоставяне дава право на „Български пощи“ ЕАД да получава компенсация в съответствие с националната и европейската правна рамка, допълват от пресслужбата.

Миналата година парламентът удължи с пет години срока, за който на „Български пощи“ ЕАД се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 г., припомня БТА. Според измененията, извършването на универсалната пощенска услуга представлява несправедлива финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД, за което дружеството ще се компенсира от държавата.

