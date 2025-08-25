„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

Снимка: Булфото

„Български пощи“ спират временно приемането на всички видове пратки за САЩ, съобщиха от държавната компания.

„Български пощи“ уведомяват, че временно преустановяват приемането на всички видове пратки за САЩ, считано от 26 август 2025 г., посочва Дарик.

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки.

