„Български пощи“ възстановяват услугите за държави в Близкия изток

„Български пощи“ възстановяват услугите за няколко държави в Близкия изток.

От 18 май се възстановява приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман.

Междувременно пощенският оператор в Италия уведомява, че поради 24-часова стачка днес - 15 май, се очакват забавяния в обработката и доставката на входящите и изходящите международни пратки в следващите дни, съобщават от "Български пощи".

