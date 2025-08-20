„Български пощи” започват с разясненията за еврото

снимка Булфото

„Български пощи“ стартират кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции, съобщиха от пощенската служба. Кампанията ще се проведе съвместно с местните власти, като целта е да се запознае населението с процеса по обмен на левове в евро в пощенските станции.

По време на кампанията гражданите ще могат и да получат отговор на въпросите си по процеса от съответните институции.

Първият информационен ден от кампанията ще се проведе в петък, 21-и август в Пенсионерския клуб на село Бели Извор, област Враца. На срещата ще участват ръководителят на Областна пощенска станция - Враца Малинка Михайлова и кметът на с. Бели Извор - Кирил Илиев, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!