„Bangaranga“ на DARA чупи рекорди: №12 в света и над 5 милиона стрийма в Spotify

"Петел" следи какво се случва след триумфа на Дара.

„Bangaranga“ на DARA продължава да чупи рекорди след успеха на „Евровизия 2026“. Песента стана първата евровизионна композиция, която не е на френски език и успява да влезе в Spotify класацията на Франция от 2023 г. насам. Това се случва въпреки сериозния спад в телевизионната аудитория на големия финал спрямо 2024 и 2025 година.

Парчето постави и нов абсолютен рекорд за най-силен ден по стриймвания в Spotify в България. На 17 май „Bangaranga“ е била слушана 78 943 пъти у нас — с 32 503 повече от предишния рекорд, държан близо две години от Десита.

Според профила Eurovision Charts в X песента е и единственото участие от „Евровизия 2026“, което успява да влезе в глобалната Spotify класация след финала. За сравнение, през 2025 г. в чарта са попаднали пет песни, през 2024 г. — шест, през 2023 г. — пет, а през 2022 г. — седем.

„Bangaranga“ дебютира под №12 в глобалния Spotify Top 200 — най-високото класиране за песен от „Евровизия“ от 2023 г. насам. Само на 17 май песента е събрала 3 171 021 филтрирани стрийма в световен мащаб.

DARA оглави и дневната класация за най-стриймвани песни от „Евровизия 2026“ в Spotify на 16 май с 672 004 слушания. След нея се нареждат Дания с „Før vi går hjem“ (657 422) и Финландия с „Liekinheitin“ (577 302). В топ 10 попадат още Швеция с „My System“, Италия с „Per sempre sì“, Гърция с „Ferto“, Кипър с „Jalla“, Германия с „Fire“, Румъния с „Choke Me“ и Израел с „Michelle“.

Междувременно Eurovision Charts съобщи, че „Bangaranga“ вече е преминала границата от 5 милиона слушания в Spotify, като само за едно денонощие е добавила още 1 милион стрийма, пише btvnovinite.bg.

