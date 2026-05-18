„Bangaranga“ на DARA чупи рекорди: №12 в света и над 5 милиона стрийма в Spotify
Снимка Булфото
"Петел" следи какво се случва след триумфа на Дара.
„Bangaranga“ на DARA продължава да чупи рекорди след успеха на „Евровизия 2026“. Песента стана първата евровизионна композиция, която не е на френски език и успява да влезе в Spotify класацията на Франция от 2023 г. насам. Това се случва въпреки сериозния спад в телевизионната аудитория на големия финал спрямо 2024 и 2025 година.
Парчето постави и нов абсолютен рекорд за най-силен ден по стриймвания в Spotify в България. На 17 май „Bangaranga“ е била слушана 78 943 пъти у нас — с 32 503 повече от предишния рекорд, държан близо две години от Десита.
Според профила Eurovision Charts в X песента е и единственото участие от „Евровизия 2026“, което успява да влезе в глобалната Spotify класация след финала. За сравнение, през 2025 г. в чарта са попаднали пет песни, през 2024 г. — шест, през 2023 г. — пет, а през 2022 г. — седем.
„Bangaranga“ дебютира под №12 в глобалния Spotify Top 200 — най-високото класиране за песен от „Евровизия“ от 2023 г. насам. Само на 17 май песента е събрала 3 171 021 филтрирани стрийма в световен мащаб.
DARA оглави и дневната класация за най-стриймвани песни от „Евровизия 2026“ в Spotify на 16 май с 672 004 слушания. След нея се нареждат Дания с „Før vi går hjem“ (657 422) и Финландия с „Liekinheitin“ (577 302). В топ 10 попадат още Швеция с „My System“, Италия с „Per sempre sì“, Гърция с „Ferto“, Кипър с „Jalla“, Германия с „Fire“, Румъния с „Choke Me“ и Израел с „Michelle“.
Междувременно Eurovision Charts съобщи, че „Bangaranga“ вече е преминала границата от 5 милиона слушания в Spotify, като само за едно денонощие е добавила още 1 милион стрийма, пише btvnovinite.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!