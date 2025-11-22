„Черен петък": Жена получи дърво вместо модерни обувки

кадър bTV

Жена сигнализира за скандална подмяна, при която вместо поръчаните скъпи и маркови обувки, куриерът ѝ носи парче дърво, предаде bTV. За късмет не е измама и следват извинения и връщане на парите.

Иначе се отчита ръст на пазаруването в рамките на кампанията „Черен петък“. Проучване на платформата показва, че в месеца на намаленията тази година поръчките са с 14% повече спрямо миналата.

Клиентите купуват средно по четири продукта и масово предпочитат доставката до автомат, вместо с куриер. Платформата за пазаруване отчита още 11,7% повече посещения тази година и 7% по-висока средна стойност на поръчките.

Най-много за онлайн покупки харчат в Ямбол, Кърджали и Смолян. Следват София и Хасково.

Според голяма онлайн платформа за продажби Ямбол е градът с най-висока средна стойност на поръчки в страната. Освен намаления и промоционални оферти обаче Черният петък крие и капани, предупреждават експертите.

„Когато видите гръмко намаление, нереално намаление или някакви други условия, които са нереални, това е сигнал обикновено за измама. Не е задължително да е измама, но е сигнал. Вместо да се радваме - ура, попаднах на 60 или 90% намаление, аз трябва да си кажа - абе, защо е толкова голямо намалението“, каза д-р Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация „Активни потребители“.

