„Човекът с парите“ игра с числото на Ненчо Балабанов в „Сделка или не“
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
„Човекът с парите“, както е известен сред играчите и зрителите на „Сделка или не“ се бори днес за 100 000 лева. Това е Иван Лесов, от Раковски. Той е зодия дева, учител е по народни танци.
Излезе с кутия №17, рождената дата на водещия Ненчо Балабанов, който е роден на 17 април 1980 г.
Ванката, както се обръщат всички към него, бе съблазнен от банкера с оферти на стойност 4000 лв., 4800 лв., 3500 лв., 3000 лева, но ги отхвърли.
Разказа, че първата кутия, с която играл в шоуто е била точно №17, като в нея имало 1500 лева.
При три неотворени кутии, в които има един лев, 1500 лв. и 5000 лева, Ванката отказа първата оферта за смяна на кутията.
След това за своя радост премахна едното левче от играта си.
Накрая – при 1500 срещу 5000 лева банкерът го изкуши с 3 бона. Ванката прие, като на финала отново видя 1500 лева в кутия №17, но той си тръгна с двойно повече от „Сделка или не“.
