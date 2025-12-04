“ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД обявява: Публичен търг с явно наддаване

“ДКЦ 3 – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К.и Фружин”, представляващ аптека тяло А, етаж І, с обща застроена площ 33 кв.м., от които: търговска площ 31 кв.м., сервизни помещения 2 кв.м. и 5.5 кв.м. от общите части, за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена в размер на 1000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 23.12.2025 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ 3 – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 1200 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.12.2025 г., в сградата на „ДКЦ 3 – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.12.2025 г. от 12.00 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството.

Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 30.01.2026г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.12.2025г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879 161 291

