“ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД обявява: Публичен търг с явно наддаване

“ДКЦ 3 – ВАРНА” ЕООД О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – собственост на дружеството, находящ се в гр. Варна, жк “Вл. Варненчик”, бул. “К. и Фружин”, представляващ аптека находяща се в тяло Б, етаж І и сутерен, с обща застроена площ 445 кв.м., състоящ се от: търговска площ - 183 кв.м., сервизни и помощни помещения - 105 кв.м. и склад – 157 кв.м., за срок от 3 год., при стартова наемна цена в размер на 3000 лв и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12,00 часа на 23.12.2025 г. , от служител Човешки ресурси при „ДКЦ 3 – Варна”, срещу 100 лв. Депозитът за участие е в размер на 3600 лв, вносим от кандидатите в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 23.12.2025 г., в сградата на „ДКЦ 3 – Варна” ЕООД, ет. 2-служител Човешки ресурси. Търгът ще се проведе на 29.12.2025 г. от 10.30 часа в заседателната зала ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг, при необходимост ще бъде проведен на 30.01.2026г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 23.12.2025г. включително, от 9.00 до 14.00 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ III - Варна” ЕООД.

За справки: 052/510282; 0879161291

* публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!