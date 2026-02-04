„ДПС-Ново начало”: Служебният премиер трябва да има административен опит и да познава структурите на държавата

Булфото

Втори ден президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

В 10 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели.

"В следващите седмици трябва да бъдат взети много спешни решения, протестиращите поискаха максимално бърза промяна. България работи с удължен бюджет, трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки за уязвимите хора, както и за доходите на гражданите. Последните промени в Конституцията са несъстоятелни във връзка със съставянето на служебен кабинет. Стремим се към предвидимост и максимална стабилност на страната. Правим всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след Великденските празници", каза преди началото президентът. И подчерта, че отговорността за списъка с лицата от "домовата книга" се носи от парламента, който ги е назначил.

Искра Михайлова пожела ползотворна работа, вяра и сили, за да се справи президентът със задачата да се грижи за интересите на народа. "Имате доста широк избор за служебен премиер. За нашата политическа сила министър-председателят, определен от президента, носещ върху себе си ангажимента за честни избори, трябва да има доказан административен опит, който познава структурите на държавата. Не бива да е приближен до някоя партия", заяви Михайлова.

По думите ѝ от формацията подкрепят синхрона и взаимното уважение между институциите. "Виждаме в лицето на президента човек, с когото можем да водим диалог. Най-важната задача на служебния кабинет е да гарантира честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие на българите в институциите и партиите. Апелираме той да се отнесе с нужното доверие и уважение към избирателите. За съжаление, имаме горчив опит от проведен в миналото вот, в който бяха нарушени права поради технически проблеми, както и на хора в малки населени места. Честността на изборите означава всеки гражданин да се почувства уважен, за да упражни правото си на глас. Правата на българите за нас са първи приоритет", категорична бе Михайлова.

Според нея са необходими и редица икономически мерки - нормализиране на политиката на ценообразуване и ограничаване на спекулата - за да се успокои напрежението около въвеждането на еврото. "Служебното правителство трябва да положи усилия за продължаване на инвестиционната програма на общините. Нямаме текущ бюджет, работим с прехвърлен, той не е пълноценен и не следва определени политики. Нужен е стриктен контрол в изразходване на средствата. Ще подкрепим само социално насочен бюджет, който изпълнява ангажиментите си към хората", смята Михайлова.

На 4 февруари на консултации ще дойдат представители на още две формации - "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ".

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане" - предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер.

А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление, предаде Нова тв.

