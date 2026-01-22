„Да, България“: Присъединяването на България в Съвета за мир е грешно, неадекватно и опасно

снимка Булфото

Това е пробив срещу общата политика на ЕС, каза съпредседателят на „Да, България“ и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов по повод присъединяването на България в Съвета за мир. Днес премиерът в оставка Росен Желязков подписа документа по време на церемонията по учредяването.

Смятаме, че това е грешно, неадекватно и опасно действие на правителството, което вече е загубило легитимност да взема такива решения, добави Божанов. Той посочи, че България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Орбан. Това е много тревожно, защото останалите държави там са Беларус и такива с авторитарни режими, а България не следва да има място там, особено преди това да бъде обсъдено и да бъде взета обща позиция на ЕС, добави Божанов.

Той поздрави Николай Младенов за позицията, която заема и посочи, че този съвет не е само за Газа, а е заявка за много повече и това не може да бъде взето решение от отиващо си правителство, без никаква консултация с парламента.

Действието на премиера и външния министър влиза в директна колизия с няколко конституционни разпоредби, заяви народният представител от ПП-ДБ Атанас Славов. По думите му обединената инициатива за Съвета за мир цели да подрони принципите на международното право и да дублира механизма за вземане на решения в ООН.

Спрямо Конституцията, ако България се присъединява в международни организации, каквато претенция има Съветът за мир, задължително да става след предварителни консултации с Министерския съвет и ратифициране на международен договор от парламента. Нито едно от тези неща не са се случили преди обявяването на премиера и външния министър, добави Славов.

Президентът Румен Радев не предприема никакъв ход по този повод, прави го Бойко Борисов с неговото правителство, по искане на Делян Пеевски, каза другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

На въпрос, свързан с очаквания за провеждане на ново заседание на правната комисия за нанасяне на поправки, Божанов отговори, че никакви поправки в последния момент не могат да санират опита да счупят изборите. Ако отново бъде подложена точката за промени в Изборния кодекс в зала, ние ще продължим с всички парламентарни средства да спрем налагането на скенерите за гласуване, добави той, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!