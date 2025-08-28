„ДаллБогг“ със становище относно изплатеното обезщетение и публични твърдения

Застрахователно дружество „ДаллБогг“ изпрати до медии своето становище относно изплатеното обезщетение и публични твърдения на Николай Попов, публикуваме го без редакторска намеса.

Изказваме, отново и отново, нашите искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба на г-н Попов и неговото семейство. Ние осъзнаваме колко дълбока е болката от загубата на дете и изразяваме своето състрадание.

Кампанията на бащата на Сияна срещу „ДаллБогг“ обаче е зле прицелена. Настройването на общественото мнение срещу превозвачи, застрахователни компании или институции чрез дезинформация е най-малкото недостойно. Използването на директни обиди и подвеждащи внушения е нечистоплътно особено когато се разпространяват чрез медиите. Единствено фактите, а не емоции и задкулисни планове трябва занимават хората. Фактите:

Обезщетението в размер на 353 734 лева е изплатено изцяло и доброволно, при стриктно спазване на срокове по Кодекса за застраховане, а и е прието от правоимащите роднини. Обезщетението е справедливо и съответства напълно на установената съдебна практика в страната.

Искрената мъка не може да се компенсира с пари или със свръхобезщетения, които освен това, ако бъдат изплащани неоснователно на отделни правоимащи лица, ощетяват другите застраховани и другите пострадали лица. Затова гръмогласно разпространяваните от г-н Попов суми отразяват само неговото лично виждане за обществена справедливост и благотворителност на застрахователните обезщетения, без да имат основание в закона и съдебната практика, а дали преследват други цели, лични планове и интереси ще стане ясно в бъдеще.

„ДаллБогг“ не е страна, която е причинила или съпричинила трагичния инцидент. Компанията няма отношение към състоянието на пътната инфраструктура или поведението на участниците в движението.

Следва ясно да отбележим, че атаките на г-н Попов срещу нашата компания и останалите дружества в групата са неоснователни и злонамерени. Изявленията му съдържат невярна информация, манипулативни интерпретации на фактите и безпочвени обвинения, които целят да засегнат авторитета на дружеството.

Разбираме емоциите и болката, които стоят зад думите му, но вярваме, че обществените дискусии следва да се основават на факти, а не на емоционални внушения или целенасочени манипулации. Въпреки всичко това, ние оставаме съпричастни към личната трагедия на семейството и уверяваме обществото, че дружеството работи в защита на интересите на потребителите и бенефициентите на застраховането, съобразно закона и принципите на справедливостта.

