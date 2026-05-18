“Демократична България”: Дефицит до 3% през 2026 г. и до 2,5% през 2027-а

Снимка Булфото

“Демократична България” намира за правилни в по-голямата си част, но недостатъчни по обхват и дълбочина мерките за ограничаване на публичните разходи, които вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви на старта на бюджетната процедура за Бюджет 2026.

“Управляващите обявиха идеи за добри мерки, но нямаме гаранции за решителност на действията на този етап”, каза депутатът от ДБ Мартин Димитров, според когото новите управляващи твърде много се оправдават и вайкат, а трябва да има твърди конкретни цели.

“Ние от “Демократична България” настояваме бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3% още през 2026 година и да е най-много до 2,5% за 2027-а. При едно категорично модернизаторско и реформаторско управление дефицитът може да бъде ограничен”, каза Димитров. По думите му, освен че данъците не трябва да се повишават, ограничаването на дефицита е много важно и за потискането на инфлацията. А харченето, заемите и дефицита по времето на ГЕРБ-ДПС-Ново са били сериозен генератор на инфлацията.

Според Мартин Димитров смъкването на прага за регистрация по ДДС на малките фирми, за което той е радетел от години, ще ощети бюджета с около 100 млн. евро на година, но ще насърчи производството. “Ще има много производители на плодове и зеленчуци например и те ще могат да продават своите продукти без ДДС, а това ще насърчи конкуренцията и ще свали инфлацията”, каза Димитров.

“Искаме да видим Бюджет 2026 и рамката за следващите 3 години в цялост преди да дадем крайна оценка за него”, каза депутатът Владимир Панев. Той напомни, че ДБ отдавна настоява за мерки за овладяване на разходите и такива са били споменати от Гълъб Донев днес. А именно, съкращаване с 10% на разходите за заплати в администрацията, премахване на автоматизмите за заплатите в обществения сектор и таван на заплатите на висшите държавни длъжности. “Няма да подкрепим обаче повишаването на максималния осигурителен доход, не му е сега времето”, каза Панев. Той изтъкна, че при последният аукцион за държавни ценни книжа преди седмица доходността е скочила до рекордните от много време 4.34%. “Това означава, че данъкоплатците ще плащат по-високи лихви за всяко евро изтеглен дълг. Което прави съкращаването на бюджетния дефицит още по-наложително”, подчерта Панев.

“Видяхме някои правилни мерки за ограничаване публичните разходи, някои от тях ние предлагаме от над една година. Не видяхме обаче други мерки, които сме предлагали и ще внесем”, каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Сред тях той посочи държавните служители да си плащат осигуровките, поетапно да се освобождават пенсионерите в администрацията и особено в МВР, частните болници да правят обществени поръчки при разходване на публичен ресурс, да се спрат фиктивните хоспитализации, да се пресекат фалшивите ТЕЛК-ове, през които изтичат милиарди, да се пресекат нарушенията при търговията с емисии, при която бизнесменът Христо Ковачки ощетява бюджета. “Има позитивни заявки за ограничаване на разходите, но те са непълни и ще предложим наши, с които да се ограничат корупционни кранчета”, каза Божанов. И изрази съгласие с предложението депутатите да дадат пример за ограничаване на разходите, като те бъдат отвързани от средната заплата в обществения сектор, но очаква предложение от управляващите как точно да стане това чрез съответния текст в правилника за дейността на Народното събрание.

