„Демократична България“ сезира ДАНС заради сделки на Валентин Златев с руски имоти

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„Демократична България“ сезира Софийската градска прокуратура и ДАНС за сделки на Валентин Златев с имоти, свързани с Руската федерация.

Сигналът до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на няколко имота, свързани с Русия.

Два от имотите се намират в центъра на София – на улица „Шипка“.

„Сделката е отпреди три дни. Прокуратурата и ДАНС трябва да установят нарушават ли се санкции, ако няма плащане. При всички положения няма в Европа подобна практика“, коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

В официална позиция до медиите Валентин Златев отбелязва, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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