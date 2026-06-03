реклама

„Демократична България“ сезира ДАНС заради сделки на Валентин Златев с руски имоти

03.06.2026 / 20:03 0

Стопкадър бТВ

„Демократична България“ сезира Софийската градска прокуратура и ДАНС за сделки на Валентин Златев с имоти, свързани с Руската федерация.

Сигналът до институциите се подава във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на няколко имота, свързани с Русия.

Два от имотите се намират в центъра на София – на улица „Шипка“.

„Сделката е отпреди три дни. Прокуратурата и ДАНС трябва да установят нарушават ли се санкции, ако няма плащане. При всички положения няма в Европа подобна практика“, коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

В официална позиция до медиите Валентин Златев отбелязва, че всички сделки, по които той е страна, са извършени при строго спазване на българското и европейското законодателство, пише btvnovinite.bg.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама