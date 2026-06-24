„Децата и наркотиците": Истина и легенди“ ученици от Механотехникума във Варна

Снимка Апелативен съд - Варна

Последното за тази учебна година гостуване на образователната програма „Децата и наркотиците: истина и легенди“ бе в Професионалната техническа гимназия. Съдия Светослава Колева от Наказателното отделение на Апелативен съд – Варна и социалният сътрудник в сдружение „Отвори очи“ Димитър Гинин разговаряха с деветокласници. Разясниха им рисковете при различните видове психоактивни вещества и причините да не посягат към тях.

Лекторите изброиха основните „митове“, които се разпространяват сред младите – че няма да станат наркомани, ако пушат марихуана, че винаги могат да спрат, че зависимостта засяга само деца от „изпаднали“ семейства. Гостите акцентираха на това, че независимо какъв си, в един момент наркотикът взима връх над теб. Тогава единственото, което те интересува и подчинява живота ти, е да си набавиш следващата доза. Защото всички хора, независимо от пол, произход, възраст, интелектуално и социално ниво, физиологично са еднакви и дрогата въздейства на всеки по идентичен начин.

„Попкултурата представя пред вас наркотиците като нещо, което води до щастие, реализация и успех. Тази картина е измамна и зад нея стои съвършено друга действителност. Наркотиците не могат да разрешат проблемите, единствено ще ги задълбочат. Животът ще ви сблъска с достатъчно трудности, за да си създавате допълнителни. А дрогите със сигурност ще унищожат живота ви, могат да доведат до затвор или смърт“, предупреди наказателният съдия Светослава Колева. Учениците видяха в клипове как употребата на забранени вещества физически е променила мъже и жени и как е увредила лицата и телата им. „Смятате ли, че тези хора съответстват на представата за щастие и успех?“, попита реторично съдията от Апелативния съд.

Димитър Гинин акцентира на психологическите въздействия. Той даде примери за млади хора, които вследствие на марихуаната и синтетичните наркотици са отключили психически заболявания. „Можем да се забавляваме без наркотици. Можем и да решаваме трудностите си без тях. Защото иначе гарантирано ще затънем“, разказа с примери от личния си живот Димитър. Той представи схеми за развитие на зависимостта и нагледно описа пътя на възстановяването. Обясни, че дори след прекарана рехабилитация и пълно „изчистване“, само момент на слабост и еднократно посягане връща човек в изходно положение и обезсмисля положените време и усилия. Социалният сътрудник в „Отвори очи“ посъветва учениците да споделят тревогите със семейството си. И призна, че най-тежка е мъката на родителите, които виждат как детето им се самоунищожава.

Учениците разбраха защо фентанилът е толкова опасен. Обърнато им беше внимание на рисковете, които крият вейповете. Често синтетична и полусинтетична марихуана се влага в устройствата за пушене. Количеството и съставът на примесите са неясни, а въздействието може да е смъртоносно.

Деветокласниците от Професионалната техническа гимназия се запознаха със статистиката, която показва значително увеличение на делата, свързани с нарко престъпления във Варна – от 1089 през 2024 до 1248 за 2025 г. „Не ставайте част от статистиката! Единственият начин този престъпен кръговрат да спре е да не участвате в него“, бе препоръката на лекторите от програмата „Децата и наркотиците: истина и легенди“.

Редактор "Екип на Петел",

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