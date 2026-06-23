Само за 2026 г. финансирането в полза на Община Девин възлиза на 145 хиляди евро, като допълнително се отделят средства за въвеждане на дуално обучение

За последните три години „Девин“ ЕАД, лидер в сектора на минералната и изворна вода у нас, предостави на Община Девин финансиране на стойност близо 265 000 евро в полза на Община Девин и местната общност. От тях над 120 хиляди евро са в подкрепа на образованието, културата и спорта в родопския град и региона. Основните бенефициенти са Центърът за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс, Общински детско-юношески футболен отбор, Футболен клуб „Орфей“ – Девин и Спортен клуб по пожаро-приложен спорт „Орфей“ – гр. Смолян. Средствата се изразходват за всички дейности в общинските структури (танцово-музикални и театрални, тренировъчни, спортно-състезателни), вкл. организационно-административни дейности. От 2024 година насам компанията подпомага Община Девин и ВиК Смолян с обща сума от 126 587 евро за подобряване на инфраструктурата на града. Всяка година компанията предоставя парична подкрепа за отбелязването на Празника на град Девин и минералната вода.

Така за 2026 г. финансирането на DEVIN в полза на общината възлиза на 145 000 евро, което е близо четворно увеличение спрямо сумата, отпусната за миналата година. Даренията не включват безвъзмездното предоставяне на количества минерална и изворна вода по различни поводи.

„DEVIN отделя специално внимание на град Девин и региона – това е нашият дом“, посочва Пепо Тонов, изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД. „Развитието на бизнеса е неразривна част от развитието на града, затова вярваме, че инвестициите ни са в полза на местните общности и природата. Неслучайно „Девин“ е сред първите компании в България, сертифицирани от глобалното движение B Corp, което разглежда бизнеса като сила за добро и източник на по-добър живот за обществото.“

„Девин“ ЕАД поддържа и ценно стратегическо сътрудничество с Професионалната гимназия по електроника „А. С. Попов“ в града и има съществен принос към развитието на младите кадри в региона. Още от 2019 г. компанията подкрепя защитената специалност „Автоматизация на непрекъснатите производства“, като до момента е отпуснала стипендии на 113 ученици от нея на стойност над 18 хиляди евро. Компанията осигурява възможност за редовни стажове в производствената си база. Тази година по инициатива на DEVIN в гимназията се въвежда програма за дуално обучение, която ще позволи на младите кадри да придобият ключови практически умения още докато са в гимназията.

„Дуалната система включва обучение в реална работна среда при конкретен работодател в синхрон с образованието, което учениците, навършили 16 години, получават в Професионалната гимназия по електроника „А. С. Попов“ в гр. Девин“, обяснява Миглена Младенова, HR бизнес партньор в „Девин“ ЕАД. „Младите кадри са бъдещите специалисти и лидери, от които се нуждае всяка компания. Чрез реална подкрепа и обучение на младите инвестираме в нови творчески идеи, енергия и стремеж за развитие. Освен това инвестицията в младите хора помага за развитието на иновации, създава дългосрочна устойчивост и конкурентоспособност.“

Разбира се, най-важният резултат от дуалния подход е изграждането на компетентни кадри, които да се включат в местната икономика, нещо особено важно за по-малките градове като начин да задържат своите млади хора и да ги насърчават да работят и живеят в родното място.

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За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.

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