„Евро“ е дума на годината, но „мършляк“ показва отвращението на хората

Евро, безобразие, протест са едни от думите на годината за 2025 г. В първата десетка влизат също думи като волейбол, мършляк, джен зи, главно Д и други. Но евро, безобразие и протест събират най-големия вот в анкетата за дума на годината.

Това коментира пред Нова тв Доротея Николова, учител по български език и литература.

И уточни, че тези думи са предложени от хората, а не от някакви експерти.

В тази класация намериха отражение думи, които бяха две от най-големите теми през изминалата година. Първата тема бе приемането на България в еврозоната и тя съвсем логично стана дума на годината. А другата тема – протестите, присъстват в списъка с много повече думи, сред които има и цветисти думи, и обидни в това число, коментира Павлина Върбанова, създател на портала „Как се пише“.

Думата „мършляк“ за първи път я чувам и не искам да я произнасям, но именно тази дума доста дълго време се бореше за третото място в класацията и аз наистина не можех да си представя как ще го обявим. Но тя показва отвращението на хората от отношението на политиците към всички нас, коментира Николова.

Това, че тази дума присъства в списъка и анкетата, не значи, че ние от журито я харесваме, но сме сметнали, че тя е много показателна за нивото, на което се води политическия разговор в България, обясни Върбанова.

От платформата са направили още два големи анализа. Първият касае най-споменаваните думи в медиите. Оказва се, че на първо място е България, а втората дума е дете. След това се нареждат Русия, Украйна, война.

Анализ е направен и на най-споменаваните личности в общественото пространство. Резултатите сочат, че всички най-споменавани имена на хора, всъщност са на политици, като класацията води Доналд Тръмп, при когото резултатът в сравнение с предходни години се е увеличил тройно. Следват го Владимир Путин и Володимир Зеленски. Веднага след тях се нареждат Бойко Борисов, Делян Пеевски, Румен Радев.

Това показва колко политизиран е станал животът ни напоследък, коментира Върбанова.

