„Форест клуб“ с възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в "Баба Алино"

Снимка: Forestclub.bg/Facebook

„Във връзка с последните събития около комплекс „Форест клуб“ и разпространените в медиите информации, считаме за свой дълг да ви информираме за предприетите от нас действия. Ние, „Форест клуб Варна“ ООД, в качеството си на инвеститор и изпълнител на проектите, изпратихме в законовия срок възражения срещу всички констативни актове, издадени за сградите в комплекса“. Това се посочва в позиция на дружеството.

По-рано днес кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че първата от поне 12 заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността "Баба Алино" край Варна вече е факт.

Той уточни, че в сградите има по четири апартамента. Собственик на всичките е фирмата „Форест клуб“ на Олег Невзоров.

По думите на Коцев апартаментите нямат други собственици, така че за момента няма да бъдат засегнати интересите на граждани.

Заповедите за събаряне подлежат на обжалване, така че не може да се каже, че багерите ще влязат утре, допълни кметът. По думите му инвеститорът има двуседмичен срок да внесе жалба в Административния съд.

"Първите заповеди са за сгради, вдигнати на база четири удостоверения за търпимост, за които смятаме, че са фалшифициран - отговарят на обекти, които са на съвсем друго място", заяви кметът на Варна

„Това е стандартна процедура, предвидена в Закона за устройство на територията, която ни дава правото да защитим позицията си и да представим всички налични документи и доказателства. Ние вярваме в закона и в прозрачността на процеса. Нашите възражения са надлежно документирани и се основават на издадените от компетентните документи, с които разполагаме“, казва още оттам.

„Продължаваме да работим в пълно съдействие с институциите и сме готови да представим всички факти пред компетентните органи, за да се установи истината по законосъобразен ред. Благодарим на всички наши клиенти за доверието и разбирането. Ще ви държим в течение за всички следващи стъпки“, посочват от екипа, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!