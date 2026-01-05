“Гражданска отговорност” поскъпва с 10%

Кадър Фб

Задължителната за водачите застраховка “Гражданска отговорност” ще поскъпне през тази година.

Експерти прогнозират цените да се покачат с около 8-10% още от началото на годината.

Причината е общото поскъпване на всички услуги, свързани с ремонти и обслужване на колите, както и по-високите цени на самите возила.

В момента за млад водач с опит до 5 години зад волана, който шофира в голям град, трудно може да се намери полица под 400 лв., или 205 евро. За сравнение, към средата на отишлата си 2025 г. същият водач при същите условия можеше да застрахова колата си срещу 370-380 лв, пише 24 часа.

Още в https://www.24chasa.bg/biznes/article/22023739

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!