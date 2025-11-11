„Гугъл“ инвестира 5,5 милиарда евро в Германия

Снимка: Пиксабей

Американската технологична компания „Гугъл“ (Google) ще инвестира 5,5 милиарда евро в Германия през следващите четири години - най-голямата си инвестиция в страната досега, съобщи днес компанията в Берлин, цитирана от ДПА.

Според обявлението инвестицията ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г. и ще бъде насочена към разширяване на дигиталната инфраструктура и развитието на облачните услуги в страната, отбелязва БТА.

Средствата ще бъдат използвани основно за изграждане на нов център за данни в град Дитценбах, провинция Хесен, обясни ръководителят на „Гугъл Германия“ Филип Юстус. Съществуващият център за данни в Ханау, както и локациите на компанията в Мюнхен, Франкфурт и Берлин, също ще бъдат значително разширени.

Вицеканцлерът и министър на финансите Ларс Клингбайл приветства решението на „Гугъл“, като го определи като „истинска инвестиция в бъдещето – в иновации, изкуствен интелект, климатично неутрална трансформация и нови работни места“. „Точно това ни е необходимо в момента“, заяви Клингбайл.

Министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер добави, че новината показва високата привлекателност на Германия като локация за дигитална инфраструктура. „Искаме да превърнем Германия във водеща европейска локация за центрове за данни“, подчерта той.

Голямото търсене на облачни услуги в момента подкрепя бизнеса не само на американските технологични гиганти „Гугъл“, „Майкрософт“ (Microsoft) и „Амазон“ (Amazon), но и на германски доставчици като „Шварц груп“ (Schwarz Group), „Йонос“ (Ionos) и „Дойче телеком“ (Deutsche Telekom).

В контекста на устойчивото развитие „Гугъл“ обяви, че до 2026 г. 85 на сто от дейността ѝ в Германия ще се захранва от енергия без въглероден диоксид. Компанията също така ще удължи партньорството си с френската енергийна компания „Анжи“ (Engie), започнало през 2021 г., до 2030 г. чрез германското ѝ дъщерно дружество.

„Гугъл“ съобщи, че очаква 85 на сто от германските ѝ операции да се захранват от енергия без въглероден диоксид до 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!