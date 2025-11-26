„Хитрата „Топлофикация” опита да провали репортаж на Нова телевизия

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Нова телевизия показа рано сутрин проблем с теч на топла вода в столичния квартал „Младост”. От мястото се включи репортерът Румен Бахов, който обаче заяви, че „хитрата „Топлофикация” е провалила репортажа му, като е направила спешен ремонт. В резултат от него обаче съседните на проблемната зона блокове са без парно и топла вода.

Кадри, записани по-рано от съседите, показват наводнено междублоково пространство, което те наричат с ирония „гейзер” и „спа”, като добавят, че става и за пране на килими.

Течът на топла вода от тръбите на „Топлофикация” е продължил месец и половина, разказаха съседите. Те са категорични, че кръпките, направени набързо, няма да издържат дълго.

„Топлофикация” оправи гейзера, за де не се изложи по телевизията, но вече се изложи”, коментира репортерът на Нова телевизия.

