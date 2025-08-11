„Игри на волята” увеличиха двойно туристите в Дуранкулак

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Ресторантьори и хотелиери в Дуранкулак са най-доволни от това, че „Игри на волята” се снима в района на селото. Това показа в репортаж Нова телевизия. Предани фенове на предаването специално идват до този красив, но отдалечен край на Черноморието, за да видят на живо арените и евентуално битките на тях. Според местните, заради предаването броят на туристите се е увеличил в последните две години почти двойно.

Всеки втори пита къде са снимката, но аз си мълча, защото зная, че „Игрите” не харесват събирането на много хора, сподели собственик на заведение. Той допълни, че присъствието на феновете на практика спасява сезона. „Тук не е като надолу, тук сезона е 40 дни, село е, диво е”, сподели ресторантьорът.

От репортажа стана ясно, че почитателите на „Игри на волята” са открили прочутия „Изолатор” и са оставили графити и подписи по стените му. Предаването се завръща с нов сезон от 8 септември по Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!