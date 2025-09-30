„Изобретателите“ превземат Варна – новото съботно приключение за деца

От средата на октомври центърът на Варна ще има ново място, където малките откриватели могат да превърнат уикенда си в истинска лаборатория за чудеса. На бул. „Княз Борис I-ви“ 46, ет. 2 (на главната, точно до хотел „Черно море“) Академия Никола Тесла стартира световно признатата програма „Изобретателите“, създадена за деца от 1 до 6 клас, които искат да разберат как работи светът – като го пробват сами.

Световен опит, вече и във Варна

Програмата е разработена в Португалия, успешно развива курсове във Великобритания и вече покорява България. Над 25 000 деца в Европа са участвали в „Изобретателите“ и са научили, че науката не е само формули и уроци, а игра, която може да променя живота. След успешни сезони в София и Стара Загора, Варна е следващият град, в който родителите могат да дадат на децата си преднина в уменията на бъдещето.

Какво се случва на курсовете

Всяка събота децата се потапят в свят на експерименти и проекти, които сами създават и отнасят вкъщи. Темите се сменят всяка седмица, а примери за предстоящите изненади са:

Електрически телеграф – сглобен от малки ръчички, който наистина предава съобщения;

– сглобен от малки ръчички, който наистина предава съобщения; Катапулт – забавен начин да се разбере силата на физиката;

– забавен начин да се разбере силата на физиката; Лазерна меч и мини електронно облаче – първи стъпки в електротехниката;

и – първи стъпки в електротехниката; Роботска ръка, робот за рисуване и други на тема роботика

и други на тема роботика Мостове и кули – тест за най-стабилната конструкция. Какво е пневматика.

След всяко занятие участниците получават проект–изненада, който трябва сами да сглобят и да открият как и защо работи. В началото всичко изглежда като „фокус“, в средата е чиста забава, а в края – истински успех. Докато те експериментират, младите фасилитатори от екипа на Академията отговарят на безкрайните детски въпроси и насърчават любопитството им.

Повече от забавление

„Изобретателите“ развива логическо и критическо мислене, увереност, работа в екип и лидерски умения – качества, които ще служат цял живот. Материалите се осигуряват от Академия Никола Тесла, а всяко дете си тръгва с готов, работещ проект и куп нови идеи.

Защо да не чакаме последния момент

Интересът към програмата във Варна е голям, а местата са ограничени. Никой няма да ви каже директно „побързайте“, но опитът от другите градове показва, че първите записали се просто получават повече – по-добри часове и спокойствието, че няма да изпуснат нищо.

Как да се запишете

Регистрацията е лесна и изцяло онлайн:

Общa информация – inventors.bg

Ако сте директор или учител и искате програмата като извънкласна форма – вижте тук

За директно записване на съботните курсове във Варна – регистрирайте се тук

И една страхотна новина накрая! Само на 11.10 безплатен демо ден за вашите малки изобретатели. Запишете се за нашето демо тук

Съботите във Варна вече няма да са просто почивни дни.

На бул. „Княз Борис I-ви“ 46 малките изследователи ще откриват, ще грешат, ще се забавляват и ще успяват – а родителите ще гледат как децата им порастват с нови умения и ново самочувствие.

Някои неща просто не си струва да се изпускат!

* публикация