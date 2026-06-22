„Комодор” ликува със злато във ватерпола

Снимка Невена Йовева

Безапелационна победа над „Спартак” (Варна) с 14:8, донесе на „Комодор” шампионско злато във ватерполния елит на България във възраст U 18. Титлата в спортната витрина на комодорци грее още по-ярко, защото те изпълниха програмата максимум и завършиха редовния сезон с пълен актив от победи – 15 и 260 реализирани гола.

Селекцията на Николай Николов – Майката започна битката за трофея на плувен комплекс „Приморски” във Варна много активно.

Комодорци поеха контрола върху топката от първата минута и не дадоха шанс на съперника си да обърне резултата в своя полза в нито един момент от мача. Синьо-жълтите демонстрираха стабилност в защита и ефективност в предни позиции, като почти всяка тяхна многоходова комбинация бе материализирана в гол.

Атмосферата на басейн „Приморски” бе достойна за дуел за титла. От първата до последната съдийска сирена феновете на двата съперника подкрепяха екзалтирано своите със знамена, вувузели, тъпани и мощни скандирания.

В крайна сметка една доза по-щастливи си тръгнаха привържениците на „Комодор”, чиито любимци демонстрираха несломим характер и воля за победа. Водени от архитекта на успехите им Николай Николов - Майката, на ½-финала комодорци отвяха “Нептун” (Бургас) с 13:5.

Със завидната си отдаденост, страст и упорита работа по време на редовния сезон варненци бяха повече от вдъхновяващи! И предизвикаха дълбоко възхищение и уважение към таланта си у всеки, който търси качество и високи стандарти в родния ватерпол.

Индивидуален приз за най-вратар грабна Христо Делчев от „Комодор”, а за MVP бе награден съотборникът му Ангел Георгиев.

Наградите на победителите връчиха клубният президент на шампионите Деян Радев и Дерон Ръсовски.

Съставът на шампионите: Христо Делчев, Теодор Златков, Владимир Коляшев, Дениз Каракашев, Стефан Димитров, Пламен Петков, Давид Момчилов, Ангел Георгиев – капитан, Марин Енчев, Владимир Станков, Масис Шакарян, Панайот Панайотов, Преслав Янчев, Момчил Стаменов

Архитектите на успеха: Деян Радев - президент, Николай Николов – Майката – треньор, Ардашес Ованесян – пом.-треньор

Деян Радев, президент на шампионите:

Вълнувах се много преди мача за титлата, макар и през сезона да нямаме допусната загуба. Не е суеверие, но винаги гледам по-напрегнатите мачове прав.

На финала срещу „Спартак” играхме тактически безупречно! Демонстрирахме категорично превъзходство.

Тази титла, която е трета поред за възраст – U 18, е най-категоричната до момента. Нямаме нито една загуба през редовния сезон. И в битката за трофея бяхме безапелационни!

Бих желал да подчертая, че първенството във възраст U 18 е най-силно. Там играят най-много конкурентни отбори, сравнително равностойни. Затова и тежестта на този шампионски трофей е още по-голяма. С открито сърце ще споделя, че всички титли са ми ценни, но в тази има най- голям заряд.

Николай Николов, Майката, треньор на златните медалисти: Желязна концентрация и 100-процентово себераздаване ни донесоха титлата!

Може би повечето хора са очаквали този закономерен резултат на финала, но аз гледам малко отвъд нещата. Във всеки мач започваш отначало.

Но днес моите момчета демонстрираха желязна концентрация и фантастично себераздаване. Затова резултатът е красноречив. На база на играта ни на полуфинала, този мач бе диаметрално противоположен, достоен за финал. Имахме тотално надмощие през цялото време.

Този успех е резултат на низ от фактори – моите момчета никога не остават несвършена работа, гонят целите си докрай. Посвещаваме титлата на феновете на клуба.

Вярвам, че винаги ще влагаме сърце и душа в играта си, за да продължаваме да пишем със златни букви историята на „Комодор”!

Редактор "Екип на Петел",

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